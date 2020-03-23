شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعتذر عن المشاركة بأولمبياد طوكيو في صيف 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أن الفريق الكندي لن يشارك في أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في صيف 2020.
وقالت اللجنتان الأولمبيتان في بيان «تطالب اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمة الصحة العالمية بتأجيل الألعاب لعام واحد ونحن نعرض دعمنا الكامل للمساعدة في التغلب على كل صعوبات إقامة الألعاب في موعد جديد».
وأضاف البيان «في الوقت الذي ندرك فيه الصعوبات الملازمة لأي تأجيل، فلا يوجد أهم من صحة وسلامة رياضيينا والمجتمع العالمي».
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