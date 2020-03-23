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الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ

الإثنين 23 مارس 2020

الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ

متابعات الخليج 365

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، اتصالا بتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته، واتفقا خلاله على اجتماع قريب بينهما.

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وقال الأهلي في بيان رسمي: "تواصل الخطيب مع تركي آل الشيخ للاطمئنان على صحته، في ظل الأوضاع الحالية وقضائه فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا وأبعدته عن أعماله ومحبيه".

 

واختتم البيان: "من المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الخطيب وآل الشيخ بعد الظروف الراهنة لبحث بعض الملفات".

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