شكرا لقرائتكم مجلس الإسماعيلى عن مرض إبراهيم عثمان: غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الإسماعيلي أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي سليم تماما ولا يعاني من أي أمراض ويتابع عمله بالنادي بالتليفون .

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل الخليج 365:"فوجئنا بشائعة مرض ابراهيم عثمان وهي غير صحيحة بالمرة ، رئيس النادي يدير كل الأمور المتعلقة بالاسماعيلي من خلال التليفون في ظل توقف النشاط الرياضي بالكامل في الدولة طبقا لقرار رئيس الوزراء" .

في وقت سابق، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة عدم صحة الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تهميش إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى.

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وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، "الخطاب مزور، وأعضاء مجلس الإسماعيلى لم يخطرونا بشىء".

وتداولت بعض الصفحات التى تدعى انتماءها للدراويش، أن عضواً بمجلس إدارة الإسماعيلى أرسل لاتحاد الكرة خطابا يطلب فيه إدارة النادى الإسماعيلى فى ظل مرض المهندس إبراهيم عثمان، وهو ما نفاه اتحاد الكرة جملا وتفصيلا .

وكان الإسماعيلى سيخوض لقاء مرتقبا أمام الرجاء في إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وتجاوب النادى الإسماعيلى مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.