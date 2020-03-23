شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على 30 أغسطس لإجراء انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، علي إقامة الانتخابات المقبلة يوم 30 أغسطس المقبل بغض النظر عن إقامة دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في موعدها في شهر يوليو او تأجيلها لموعد لاحق والمقرر إقامتها بطوكيو.

تشهد اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي من بينها الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها نهاية العام الجاري لاختيار مجلس ادارة جديد العديد من البنود الجديدة.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة انه تم وضع شرط لترشح لاعبي كرة القدم وهو ان يكون لعب 10 مباريات في الدوري الممتاز حتي يحق له الترشح للانتخابات المقبلة.

تقرر بصفة نهائية مشاركة 98 ناديا فقط فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها نهاية العام الجارى، بعد استبعاد مراكز الشباب من جدول الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ناديى غزل المحلة وغزل شبين وجنيس لعدم توفيق أوضاعهما بناء على قرار اللجنة الأوليمبية.

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وتقرر أن يشارك 18 ناديا من الدورى الممتاز بالإضافة إلى 35 ناديا من القسم الثانى و42 ناديا من القسم الثالث، ليصبح عدد الأندية 98 من الموفقين لأوضاعهم وبالتالى لهم حق التصويت فى الانتخابات.

ورحب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا فى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.