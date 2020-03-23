هشام حطب يكشف تأجيل الأولمبياد

كشف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية للمصرية، عن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال حطب، في تصريحات تلفزيونية :"اللهجة في اللجنة الأولمبية الدولية خلال

الساعات الماضية تغييرت، عن اجتماع الأربعاء الماضي، حيث أصبحت فكرة تأجيل أمر وارد، في ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا".

وأضاف :"حال تأجيل الأولمبياد، لانعلم المدة التي سيتم تآجيلها، فهذا أمر غير واضح".

وأوضح :"سنبحث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمل معسكر مغلق للأبطال الذين سيشاركون في الأولمبياد"، مؤكدا سيتم حسم هذا الأمر خلال ال48 ساعة المقبلة.

