لاعب الأهلي السابق يمدح سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي

أشاد أمير عبدالحميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق بـ سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي . وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن سعفان الصغير مدرب حراس ممتاز ودائمًا قادر على صناعة حراس مرمى ولا يقف على لاعب معين في النادي الإسماعيلي . صناعة حراس مرمى ولا يقف على لاعب معين في النادي الإسماعيلي . وأضاف قائلًا أن المنافسة التي يقوم بها الصغير داخل الإسماعيلي بين محمد فوزي ومحمد مجدي قوية للغاية وقادر من خلالها على إبراز نجوم لحراسة مرمي الدراويش . قوية للغاية وقادر من خلالها على إبراز نجوم لحراسة مرمي الدراويش . وواصل عبدالحميد قائلًا أن محمد فوزي حارس الإسماعيلي مميز سبق ولعب معه في الأهلي كان جيد . وأختتم عبدالحميد قائلًا أن ثنائي حراس الإسماعيلي مازال صغار في السن ولديهم الكثير ليقدموه في الوقت القادم .

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