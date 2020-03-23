رئيس بريشيا يصف كورونا بـ “الطاعون” ويدعو لإلغاء الدوري الإيطالي

اعتبر “ماسيمو تشيلينو” رئيس نادي بريشيا المشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالية، ان “الموسم انتهى” و”كل شيء يجب ان يؤجل الى الموسم المقبل” بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شبهه بـ “الطاعون”.

وباتت إيطاليا أكثر الدول عالميا تضررا من فيروس “كوفيد-19” الذي حصد أكثر من 13 ألف وفاة حول العالم، وتجاوزت حصيلة الضحايا فيها الصين حيث سُجل ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان. وبحسب احصاء لوكالة فرانس برس صباح الأحد استنادا الى مصادر رسمية، وصلت حصيلة الضحايا في إيطاليا الى 4825 وفاة.

وفرضت إيطاليا وقفا شاملا لكامل النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل على الأقل، وهو موعد يرجح ان يمتد لما بعد ذلك في ظل الظروف الصحية الراهنة وتحول البلاد الى بؤرة أساسية للفيروس.

وقال تشيلينو، رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاما، في حديث لصحيفة “كورييري ديللو سبورت” “يجب ألا نفكر متى سنعاود (نشاطنا) بل كيفية البقاء على قيد الحياة، واذا تكلمنا عن كرة القدم، يتعين علينا تأجيل كل شيء الى الموسم المقبل، لنكن واقعيين! هذا الوباء هو الطاعون”.

ويحتل بريشيا الذي يلعب في صفوفه النجم ماريو بالوتيلي، المركز الأخير في دوري “سيري أ” المتوقف منذ التاسع من مارس، بسبب التفشي السريع لوباء “كوفيد 19” لا سيما في المناطق الشمالية من إيطاليا، ومنها لومبادريا حيث مقر نادي بريشيا.

وأضاف تشيلينو “لا يمكننا اللعب مجددا هذا العام. البعض لا يدركون ماذا يحصل وهؤلاء هم أخطر من الفيروس”، متابعا “الموسم انتهى، اذا اراد أحدهم الحصول على هذا السكوديتو اللعين (لقب الدوري المحلي)، فليأخذه، لقد انتهى الامر، ولا أقول ذلك لأن بريشيا يحتل المركز الأخير”.

وأوضح: “الكأس، السكوديتو… لوليتو (كلاوديو، رئيس نادي لاتسيو) يريده، فليأخذه. هو مقتنع بأنه يملك فريقا لا يقهر، دعوه يفكر بذلك”.

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وأتت تصريحات رئيس بريشيا في الوقت الذي أعلنت فيه أندية إيطالية نيتها معاودة التدريبات الأسبوع المقبل في ذروة الحجر الصحي في البلاد.

وبعدما كان من المقرر ان يعاود لاتسيو، صاحب المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة خلف حامل اللقب يوفنتوس، استئناف تمارينه غدا الإثنين، أعلن نادي العاصمة الإيطالية الأحد إرجاء هذا الموعد.

وأوضح لاتسيو ان استئناف التمارين “أرجئ الى موعد يحدد لاحقا”، علما بأن وسائل الإعلام الإيطالية كانت قد رجحت ألا يلبي لاعبو الفريق الدعوة الى التمارين الإثنين.

أما بالنسبة الى نابولي الذي طلب من لاعبيه معاودة التمارين الأربعاء، فقد أشارت وسائل إعلام إيطالية الى ان القرار سيكون مصيره الإلغاء أيضا.

ونشر نابولي عبر حسابه على “تويتر” ليل السبت صورة لملعبه “سان باولو” خاليا من اللاعبين والمشجعين، مرفقة بتعليق جاء فيه “ابقوا أقوياء جميعا، الى ان نلتقي مجددا”.

كما أرجأ نادي كالياري تدريباته المقررة الاثنين الى موعد لاحق.

وسجلت إصابات بفيروس “كوفيد-19” في صفوف أندية الدوري الإيطالي، أبرزها ليوفنتوس مع دانييلي روجاني (أول لاعب في دوري الدرجة الأولى ثببت إصابته) وزميله الفرنسي بليز ماتويدي وأخيرا الأرجنتيني باولو ديبالا.