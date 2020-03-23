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كشفت تقارير صحفية في بريطانيا عن خطة مبدئية لإتمام الأسابيع الستة المتبقية من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، اعتبارًا من مطلع يونيه المقبل.
وقالت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية، ان هذه الخطة المبدئية تمثل أفضل سيناريو لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين، في ظل تأجيل المباريات.
وذكرت، أن هذا الموعد سيتيح وقتًا كافيًا للراحة والاستعدادات قبل بداية الموسم الجديد في الثامن من أغسطس القادم.
ويذكر ان جميع الأنشطة الرياضية توقفت في إنجلترا، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.
ولكن تأجيل “يورو 2020″، لمدة عام واحد، فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي.
وأكدت الصحيفة، أنه وفقا للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف البريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي بدون حضور الجماهير.
ويبلغ عدد اللقاءات المتبقية لأغلب الأندية تسع مباريات، وعشر مباريات للبعض الآخر، بسبب التأجيلات.
كانت هذه تفاصيل خبر على ذمة تلجراف: بدء خطة استئناف الدوري الإنجليزي في يونيه 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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