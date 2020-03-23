فيروس كورونا: الأهلي يستغل الفرصة من أجل الإستفادة من خدمات رمضان صبحي لفترة أطول

أفادت تقارير صحفية من داخل مصر، ان النادي “الأهلي“، قرر مخاطبة فريق “هدرسفيلد” فريق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب“، بتمديد إعارة اللاعب “رمضان صبحي“، إلى نهاية الموسم الكروي محليًا وأفريقيًا.

ويأتي قرار الأهلي بعدما تسبب “فيروس كورونا“، في توقف النشاط الرياضي في جميع انحاء العالم، وهو ما انعكس على تأجيل جميع مباريات الفريق لفترة غير معلومة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي نادي القرن الأفريقي، أرسلوا خطابًا إلى هدرسفيلد، الذي يملك عقد “رمضان صبحي“، بتمديد فترة إعارة اللاعب إلى نهاية الموسم بدلاً من انتهاؤها في 30 يونيو القادم.

ويأمل النادي الأهلي في موافقة النادي الإنجليزي على طلبهم، خاصة وأن الفريق حُرم من جهود لاعبه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي ابعدته عن الملاعب لأكثر من 100 يومًا.

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وكان “صبحي” البالغ من العمر 22 عامًا، قد أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية اثناء مشاركته في تدريبات الفريق في 17 ديسمبر الماضي.

يذكر ان اللاعب الملقب بـ”رمضونا“، انضم إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي 2018 قادمًا من صفوف هدرسفيلد، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يُجدد المارد الأحمر فترة الإعارة لمدة موسم جديد، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

وشارك “رمضان” في 9 مباريات فقط هذا الموسم مع الأهلي في جميع المسابقات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد.