رياضة | كوفي يهاجم النادي المصري: "معاملتهم سيئة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوفي يهاجم النادي المصري: "معاملتهم سيئة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد كوفي، لاعب الفريق الأول بنادي سموحة، عن سبب رحيله عن النادي المصري البورسعيدي.

وقال كوفي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المصري أجبرني على الرحيل بسبب طريقة التعامل السيئة معي".

وأكمل: "جميع اللاعبين في المصري حصلوا على مستحقاتهم المالية عدا انا".

وأضاف: "علمت بوفاه إبنتي في المعسكر الخاص بمباراة المصري ووادي دجلة، لكني أصريت على لعب المباراة لأن هذا عملي الذي كان يجعلني أوفر الطعام لها".