رياضة | فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة رحيل لاعب وسط الأحمر أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل أحمد الشيخ

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وأشارت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد إلى أن المدرب السويسري رنيه فايلر طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي الإبقاء على أحمد الشيخ رفضه فكرة رحيل الاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، ولك لحاجة مدرب القلعة الحمراء لخدماته الفنية في الفترة المقبلة.

لجنة التخطيط تدرس تمديد عقد الشيخ

وفي سياق متصل تدرس لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بقاء أحمد الشيخ وتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وذلك بناءاً على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.