رياضة | رسالة مؤثرة من عماد متعب إلى حسام عاشور

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حرص عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق ومحلل قنوات "أون سبورت" على توجيه رسالة إلى صديقه بالفريق حسام عاشور لاعب وسط النادي الأحمر مع اقتراب رحيله عن النادي.

الأهلي يعلن الاستغناء عن حسام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين رسميا التخلي عن حسام عاشور وعدم تجديد عقده وطالبه النادي بالبحث عن نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رسالة عماد متعب إلى حسام عاشور

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وقال عماد متعب عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" موجها رسالة إلى عاشور: "عاشور واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في مجال كرة القدم، احترامًا، والتزامًا، وخلقًا، إنَّه واحد من أفضل اللاعبين في وسط الملعب على مدار السنوات الماضية، وأخ بالنسبة لي. حزين جدًا على رحيلك من الأهلي".

وأضاف عماد متعب: "عاشور أسطورة من أساطير الأهلي من الصعب تكررها".

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.