رياضة | إنتر ميلان متخوف من يوفنتوس بسبب هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان متخوف من يوفنتوس بسبب هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن تخوف إنتر ميلان الإيطالي من نظيره يوفنتوس، بسبب نجم الفريق.

ولا يريد النيراتزورى أن يقوم لاعب الفريق المُعار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتينى ماورو إيكاردي، بالإنتقال ليوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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ويلعب المهاجم الأرجنتيني في باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي باريس سان جيرمان يروا أن شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو سيكون غال على الفريق.

وأشارت الصحيفة إن إنتر ميلان سيكون مجبرًا على خفض سعر ماورو إيكاردي، خوفًا من عودته إلى إيطاليا واللعب ليوفنتوس.