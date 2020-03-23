شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يحذر لاعبيه من زيادة الوزن في فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية ، خوفا علي لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروي مرة أخري مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة .

قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مد إجازة اللاعيبن حتى 31 مارس الجارى حتى تتضح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى من عدمه .

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وحرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على إحضار الأفراد المخصصين للتطهير والتعقيم للقيام بتطهيرغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادى، وكذلك غرف الأجهزة الإدارية خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، كما طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.

يعقد الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خارطة استعدادات الفريق حال عودة النشاط الكروي بعد نهاية المدة المحددة، وجاء قرار تعليق النشاط الرياضي في الطلائع تنفيذًا لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأحد الماضى، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.