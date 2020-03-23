شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: فايلر أرسل برنامجا للاعبين فى البيت.. والدكتور أبلغنى بأن إصابتى ملهاش علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامي ربيعة لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى، أنه يمارس التدريبات الفردية في ظل العزل الطوعي لحين مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رامي ربيعة في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن المدير الفني أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

أوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفني خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية.

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وشدد اللاعب الدولي الشاب على جاهزيته في أي وقت حال انضمامه للمنتخب الوطني الأول، مشيراً إلى انه يتحمل في بعض الأحيان بسبب الفرحة التي يراها في عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذي يقدمه حالياً.

وقال أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأننى كنتب أريد العودة لقائمة الفريق.

وتابع: لك ان تتخيل أن الطبيب الألماني تحدث لي وقال انني لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التي حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامي سوى العودة للملعب واضغط على نفسي للظهور في الأهلي.