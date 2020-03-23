شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى لـ"إكرامى وعاشور": تعلمنا منكم الاحترام والتقدير داخل الملعب وخارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب حمدى فتحي نجم النادي الأهلى، على دعم كل من النجم حسام عاشور وشريف إكرامي حارس مرمي الفريق، على خلفية رحيلهما من القلعة الحمراء.

ونشر فتحي صورة للثنائي عبر حسابه بـ إنستجرام، وكتب قائلاً "كل الاحترام والتقدير لكابتن شريف وكابتن حسام عاشور كلنا تعلمنا منكو الاحترام والتقدير بره وجوه الملعب وبتمني لكم النجاح الفتره الجايه ❤️❤️".

كانت لجنة التخطيط للكرة، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة..جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

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