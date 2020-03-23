شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: وقعت للأهلى على بياض ولو رجع الزمن هعترف بضربة جزاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سامي، مدافع فريق نادي مصر المقاصة المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إن الأهلي فاوضه 3 مرات، معلقاً :"في المرة الأولى وقعت للأهلي على بياض وكان كابتن حسام البدري مديرا فنيا ولكن المقاصة طلب مبلغ كبير فرفض الأهلى".

وأضاف: "فى المرة الثانية كان الموسم قبل الماضى، والأهلى تفاوض مع محمد عبدالسلام ولكن تقدمى بأوراق الجيش أفسد الصفقة".

وأتم: "فى المرة الثالثة وقبل بداية الموسم، الأهلى فاوض نادى طلائع الجيش ولكن الصفقة لم تتم".

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وكشف أحمد سامي كواليس مشاركته في صفوف النادي الأهلي أمام أتلتيكو مدريد، وتابع: "هذه المباراة لن أنساها ومحفورة في الذاكرة، لعدة أسباب أهمها المشاركة في احتفالية كبيرة لنادي بحجم الأهلى".

وأضاف: "تم إبلاغى من قبل إدارة المقاصة بساعات وسافرت فورا للإسكندرية وكابتن حسام البدري فاوضني بعد المباراة وأشاد بمستواى".

وأكد أحمد سامي أنه لم يكن قصده لمس الكرة خلال لقاء الزمالك والمقاصة الشهير، معلقاً :"لم أقصد لمس الكرة في مواجهة الزمالك والمقاصة الشهيرة.. وتلقيت عدة رسائل تهديد وشتائم من جماهير الزمالك، ولو رجع بيا الزمن كنت سأتوجه للحكم من أجل الاعتراف به".