شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: شخصية الزمالك سر الانتصارات والأهداف لا تمنعنى من أداء دورى الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود علاء، نجم خط دفاع فريق نادى الزمالك ومنتخب مصر، أن شخصية لاعبى الفريق الأبيض هى من قادتهم للانتصارات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف علاء خلال مداخلة ببرنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك: "تعاهدنا جميعاً على تحقيق الإنجازات وحصد لقبي السوبر الأفريقي والمصري".

وتابع علاء: "النغمات التي كانت تظهر بغرض إحباطنا مثل نغمة الزمالك يخسر بعد كل بطولة وغيرها كانت دافع كبير لنا في انتصارات فبراير، مؤكداً على مدى قوة علاقته بمحمود حمدى الونش وباقى زملائه بالفريق وعلى سعادته بالتواجد معهم.

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وأبدى محمود علاء استياءه ممن ينتقد مساندته الهجومية للفريق الأبيض في بعض المباريات.

وقال علاء: "تسجيلي للأهداف لا يجعلني اتخلى نهائى عن دوري الأساسي في الملعب كقلب دفاع للفريق..وأتقدم في الكرات الثابتة فقط حالي حال أي مدافع يجيد ألعاب الهواء وأسدد ركلات الجزاء ولا أنسى مطلقاً دوري الأساسي كمدافع".

واختتم تصريحاته:"أغضب بشدة حينما يخلط أحد إحرازى الأهداف بعدم اهتمامى بواجبي الدفاعي مع الزمالك".