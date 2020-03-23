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الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ في ظل الأوضاع الحالية

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الكابتن محمود الخطيب، الأحد، اتصالا هاتفيا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، والرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية، خاصة وأنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخراً وأبعدته عن أعماله.

ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة لبحث بعض الملفات.

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