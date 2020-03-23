شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ في ظل الأوضاع الحالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الكابتن محمود الخطيب، الأحد، اتصالا هاتفيا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية، خاصة وأنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخراً وأبعدته عن أعماله.
ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة لبحث بعض الملفات.
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