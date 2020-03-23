شكرا لقرائتكم ضياء السيد: قرار الأهلي احترافي وحسام عاشور عليه التفكير مع زوجته في الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن موقف النادي الأهلي احترافي وسليم مليون بالمائة ولابد من أن يقتنع اللاعب بأنه لا يوجد في الاحتراف أمر يخص تواجد اللاعب لموسم أو أكثر كتمهيدي لقرار اعتزاله.

أوضح ان حسام عاشور كابتن كبير للأهلي وله تاريخه الطويل مع القلعة الحمراء، مشددً ا أن قرار ابعاده جاء فنياً وأن جميع اللاعبين يتكرر معهم هذا الموقف ولابد من التفكير مع اقرب المحيطين به وخاصة زوجته وأخواته.

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وقال ضياء السيد إن حسام عاشور لاعب له تاريخ طويل لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالحاضر وليس التاريخ لذلك ستجد الجميع مطالب بتقديم تقييم لحظي سواء كان اللاعب كبير أو صغير سن.

وأوضح ان هناك لاعبين قرروا من أنفسهم مثل حسام غالي ومحمد بركات، فيما يرى آخرون انهم يحاولون الاستمرار بطرق الضغط، مشددًا ان لا يوجد أحد يمحو تاريخ حسام عاشور حتى لو خرج للعب بأي نادي لعامين مثلما أعلن خاصة وأن الأهلي أعلن موقفه الرسمي بعدم رغبته في التواجد كلاعب داخل صفوف الفريق وأن فكرة اعتزاله بالأهلي مرتبطة بالعمل داخل النادي غير حقيقية.