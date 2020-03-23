شكرا لقرائتكم عفروتو: سعد سمير السبب في "سقوط شعري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفروتو، لاعب الأهلي السابق، إن سعد سمير، مدافع الأهلي، أحد المتسببين في سقوط شعره. وقال عفروتو فى تصريحات تليفزيونية: "سعد وإحنا في الأهلي جابلي كريم شعر وقالي ده بيضبط الشعر". Advertisements وتابع: "بالفعل استخدمت الكريم، وشعرت بسخونة شديدة في شعري ولما سألته قالي هو كدة الكريم اشتغل" وأضاف: "سعد وباقي اللاعبين، استمروا في الضحك، ووقتها اكتشفت أنه مقلب جديد من سعد سمير"

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