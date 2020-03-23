شكرا لقرائتكم مروان محسن :الهجوم عليا بجاحة وهذه أسباب ابتعادى عن التهديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي يتعرض لها من الجماهير والسوشيال ميديا
وأكد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: "أنا شايف الكلام ده بجاحة وسيبهم يقولوا براحتهم وكل ده عند بربنا"
وتابع: "انا لدي أهل، وعيب اللي بيحصل ده وشايفها بجاحة كبيرة"
كشف مروان محسن أسباب ابتعاده عن التهديف في الفترة الماضية، معلقاً : "أواجه سوء حظ غريب ولكن انا اجتهد واعمل المطلوب مني من قبل المدير الفني"
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