رامى ربيعة: طبيب ألماني صدمنى "مش هاتخف" وتحاملت على نفسى للمشاركة

جدة - عمرو شويل أكد رامي ربيعة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه يمارس التدريبات الفردية في ظل العزل الطوعي لحين مواجهة فيروس كورونا.

أضاف رامي ربيعة في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن المدير الفني أرسل اليوم برنامج كامل للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

أوضح ربيعة انه سعيد بثقة المدير الفني خلال الفترة الحالية مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذي يقدمه خلال الفترة الحالية.

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وشدد اللاعب الدولي الشاب على جاهزيته في أي وقت حال انضمامه للمنتخب الوطني الأول، مشيراً الى انه يتحمل في بعض الأحيان بسبب الفرحة التي يراها في عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذي يقدمه حالياً.

وقال أنه لم يكن أمامه اي قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفاءه بالكامل لأنني كنتب أريد العودة لقائمة الفريق.

وتابع: لك ان تتخيل ان الطبيب الألماني تحدث لي وقال انني لا أستطيع العودة للعب وأن اصابتي ليس لها علاج الا أن المسكنات التي حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن امامي سوى العودة للملعب واضغط على نفسي للظهور في الأهلي.