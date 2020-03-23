شكرا لقرائتكم مروان محسن يتحدث عن المنافسة مع بادجى ويوجه رسالة لعاشور واكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة مع آليو بادجي صعبة ولكنها تصب في مصلحة النادي الأهلي.

وأكد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: "حزين لرحيل أزارو فهو مهاجم كبير ولكن هذه رؤية المدير الفني"، متابعاً 'أتمنى عودة أزارو في بداية الموسم من جديد فهو لاعب كبير ومفيد" ووجه مروان محسن رسائل خاصة إلى الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق، بعد عدم تجديد عقدهم مع الأهلي ورحيلهم بنهاية الموسم. وأكد مروان محسن : "لم أتواصل مع الثنائي بسبب الإجازة ولكن الثنائي من العناصر الهامة بالفريق ورحيلهم سيفرق كثيرا بسبب خبراتهم"