شكرا لقرائتكم مدافع المقاصة: لو رجع بيا الزمن هعترف للحكم بأحقية الزمالك فى ضربة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سامي، مدافع فريق نادي مصر المقاصة المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إن الأهلي فاوضه 3 مرات، معلقاً :"في المرة الأولى وقعت للأهلي على بياض وكان كابتن حسام البدري مديرا فنيا ولكن المقاصة طلب مبلغ كبير فرفض الأهلي"

وأضاف: "في المرة الثانية كان الموسم قبل الماضي، والأهلي تفاوض مع محمد عبدالسلام ولكن تقدمي بأوراق الجيش أفسد الصفقة"

وأتم: "في المرة الثالثة وقبل بداية الموسم، الأهلي فاوض نادي طلائع الجيش ولكن الصفقة لم تتم"

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وكشف أحمد سامي كواليس مشاركته في صفوف النادي الأهلي أمام أتلتيكو مدريد، وتابع أحمد سامي: "هذه المباراة لن انساها ومحفورة في الذاكرة، لعدة أسباب أهمها المشاركة في احتفالية كبيرة لنادي بحجم الأهلي"

وأضاف: "تم ابلاغي من قبل إدارة المقاصة بساعات وسافرت فورا للإسكندرية وكابتن حسام البدري فاوضني بعد المباراة واشاد بمستوايي"

وأكد أحمد سامي أنه لم يكن قصده لمس الكرة خلال لقاء الزمالك والمقاصة الشهير، معلقاً :" لم اقصد لمس الكرة في مواجهة الزمالك والمقاصة الشهيرة.. وتلقيت عدة رسائل تهديد وشتائم من جماهير الزمالك"

وأضاف: "لو رجع بيا الزمن كنت سأتوجه للحكم من أجل الاعتراف به"