شكرا لقرائتكم ضياء السيد: هناك خلاف بين الأهلي وأحمد فتحى بسبب المقابل المالى للتجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن وكيل اللاعب طلب مبلغ مالي وإدارة النادي لم توافق عليه واعتقد أن الخلاف المالي يعتبر من أسهل الخلافات التي يمكن ان تحدث بين اللاعب وناديه لأن الأمر سيكون هناك تقارب.

وقال ان هناك تقارب تم قبل موسمين بعد تدخل المستشار تركي ال الشيخ بعدما اختلفت ادارة النادي مع اللاعب على المقابل المالي الذي سيحصل عليه، وهو أمر يضع في الاعتبار لكن الطريقة التي يمكن ترضية اللاعب بها لا أعلم كيف سيديرها النادي.

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وأكد ضياء السيد أن أحمد فتحي عنصر خبرة والأهلي بحاجة اليه بخلاف أنه لاعب قادر على تقديم دعم للنادي خلال الفترة المقبلة ولا يجوز لأحد أن ينكر ذلك لأنه يقدم ما هو مطلوب منه في الملعب.

وكشفت تقارير صحفية ان أحمد فتحي طلب الحصول على 24 مليون جنيه في الموسمين القادمين بواقع 12 مليوناً في الموسم الواحد وهو ما تراه إدارة النادي الأهلي مبالغاً فيه.

وأرجأت ادارة النادي فتح ملف اللاعب لحين عودة النشاط الرياضي للفريق وهو الأمر الذي زاد من التكهنات الخاصة بوجود خلاف كبير بين إدارة النادي واللاعب.