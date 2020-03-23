شكرا لقرائتكم حسام البدري يحتفل بعيد ميلاده الـ 60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين، حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، والحالي للمنتخب الوطني الأول، بعيد ميلاده الـ 60.

ولد البدري في 23 مارس 1960، انضم لمدرسة الكرة بالنادي الأهلي باختيار فتحي نصير وتدرب بإشراف عمرو أبو المجد، حتى وصل إلى فريق تحت 17 سنة، ثم انضم بعدها للفريق الأول موسم 1978/ 1979، خاض مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي تحت قيادة المدير الفني المجري هيديكوتى أمام الأوليمبي وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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ويعتبر البدري من أهم المدربين في الكرة المصرية، يعتمد في طريقته بالمباريات على تقدم الظهيرين وارتداد لاعب الوسط الدفاعي بين قلبي الدفاع لكي يتسلم الكرة ووجهه للملعب وهو الأمر الذي يساعده على اتساع مجال الرؤية ومن ثم التمرير للأمام.

ويُفضل البدري فلسفة الاستحواذ والتدرج بالكرة بدءا من حارس المرمى صاحب التمريرات المتقنة، ويلجأ فريقه للضغط المتقدم أحيانا، والمتوسط أحيانا أخرى، ولكنه لا يُمانع التراجع الدفاعي والاعتماد على المرتدات مثلا إن كانت مواجهة الخصم تتطلب ذلك.