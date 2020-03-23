شكرا لقرائتكم حسين الشحات يكشف حقيقة إصابته ويعقب على مستوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث حسين الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة إصابته التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.
وأوضح حسين حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية: "أنا الحمد بخير والحديث حول الإصابات من الأفضل أن يتحدث عنها طبيب الفريق"
وتابع: "مستوى الأهلي يسير بشكل ممتاز والدليل النتائج ونسعى لإرضاء الجماهير"
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