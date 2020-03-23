شكرا لقرائتكم عفروتو: اعتزال حسام عاشور أفضل من الزمالك.. وجوزيه دمر جيل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى عفروتو، لاعب الأهلي السابق، على رحيل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بنهاية الموسم.

وأكد عفروتو في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور لاعب كبير ورحيله عن الأهلي خسارة كبيرة للفريق ودائما يتحدث باسم الأهلي ولا يتحدث على نفسه طوال مشواره بالأهلي..مستحيل أن حسام عاشور ينتقل للزمالك ولكن لو خيروه بين الزمالك والاعتزال، أنصحه بالاعتزال أفضل"

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وقال مصطفى عفروتو أن البرتغالي مانويل جوزيه تسبب في رحيله عن النادي الأهلي، وإنه ظلمه في النادي، مؤكداً: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية"

وعلق عفروتو على مرض مؤمن زكريا: "دائما أجلس معه وحالته تتحسن وأتمنى عودته للملاعب قريبا".