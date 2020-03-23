شكرا لقرائتكم خالد جلال: حاسبت على المشاريب في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال نجم ومدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق نادي مصر، أنه تعرض للظلم في الزمالك خلال ولايته الثانية بسبب عدم منحه الفرصة الكاملة بعدما قدم فترة اعداد مثالية للفريق في قبرص تخللها خوض الزمالك لأربعة مباريات ودية من العيار الثقيل.

وتابع جلال في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، أنه أقام معسكر للاعبين في حضن الجبل بقبرص في أجواء قاسية حتى يؤهل اللاعبين بدنيا للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد، لكنه فوجئ برحيله قبل بداية الموسم.

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وأكمل: "الحالة التي عليها لاعبو الزمالك حاليا، هي بفضل فترة الإعداد القوية التي قادها من قبل، لكنه في النهاية حاسب على المشاريب ولم يوفق في الاستمرار مع الفريق".

وأضاف: "مفيش مدرب بييجى يشتغل مباراة واحدة ويمشى، ولا يمكن معاملة المدرب بالقطعة، وإذا كانت هذه هي السياسة في نادي الزمالك، فلماذا لم يرحل ميتشو بعد أول تعادل أو هزيمة، ونفس الأمر بالنسبة لكارتيرون".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في جميع أنحاء العالم، وتفشيه بكثرة خلال الفترة الماضية، ولم تتضح بعد معالم استمرار المسابقات المحلية (الدوري وكأس مصر)، ومصير البطولات العربية والأفريقية التى يشارك فيها فرسان مصر الأربعة، الأهلي والزمالك (دوري أبطال أفريقيا)، وبيراميدز (الكونفدرالية)، والإسماعيلي (البطولة العربية).