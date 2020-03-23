شكرا لقرائتكم الونش: قرار عدم خوض لقاء القمة منح الزمالك والأهلي الأفضلية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري الممتاز كان صائباً مائة في المائة.
وأضاف الونش خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عدم خوض المباراة منح الزمالك التفوق على الترجي في دوري الأبطال وكذلك الأهلي في مباراة صن داونز".
وصف الونش، زميله طارق حامد، بالقدوة قائلا :" نفخر بلاعب صاحب قيمة كبيرة في الملعب مثل طارق حامد ونعتبره جميعاً قدوة لنا في الالتزام والحماس".
وعن سؤاله عن تلقي اتصالات من حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب تألقه مع الزمالك قال:" لم أتلقى أي اتصالات من الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكني شاركت أساسياً مع منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البدري وأتمنى له التوفيق".
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