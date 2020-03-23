شكرا لقرائتكم حسين الشحات : شغال على نفسى عشان أرجع أحسن ويوجه رسالة لإكرامي وعاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تراجع مستواه في الفترة الماضية.

وقال حسين حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: "أسعى دائما لتطوير مستوايي واستمع لنصائح فايلر..انا بجتهد في التدريبات أما التهديف فهي حاجة بتاعة ربنا"

وجه حسين الشحات رسائل خاصة إلى الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق، بعد عدم تجديد عقدهم مع الأهلي ورحيلهم بنهاية الموسم، مؤكداً "بالفعل سيؤثرون برحيلهم ولكن هذا قرار الإدارة واتمنى التوفيق لهم دائما"

وتابع: "أحب أوجه رسالة لجماهير الأهلي وأؤكد لهم أن جميع اللاعبين يجتهدون من أجل اسعادهم ولحصد اللقب الإفريقي"

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