شكرا لقرائتكم محمود علاء: تسجيل الأهداف لا يجعلني اتخلى عن دوري الأساسي في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، استيائه ممن ينتقد مساندته الهجومية للفريق الأبيض في بعض المباريات.

وقال علاء في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تسجيلي للأهداف لا يجعلني اتخلى نهائي عن دوري الأساسي في الملعب كقلب دفاع للفريق".

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وأوضح:" أتقدم في الكرات الثابتة فقط حالي حال أي مدافع يجيد ألعاب الهواء وأسدد ركلات الجزاء ولا أنسى مطلقاً دوري الأساسي كمدافع".

واختتم تصريخاته:" أغضب بشدة حينما يخلط أحد احرازي الأهداف بعدم عنياتي بواجبي الدفاعي مع الزمالك". الونش،قناة الزمالك،الزمالك،اخبار الزمالك،اخبار الزمالك اليوم،طارق يحيى