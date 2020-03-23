شكرا لقرائتكم والد الونش: أتمنى انضمامه لمنتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال والد محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن نجله يستشيره في كل شيىء ويعود إليه في كثير من الأمور قبل تنفيذها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "عند مفاوضات الزمالك معه وافقت على الفور وأسعدني الأمر كثيراً لأننا جميعا نشجع النادي الأبيض وننتمي له".

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وواصل والد نجم الزمالك:" أتصل به قبل وبعد كل مباراة وأدعوا له دائماً، وفي بعض الأوقات ألومه على أخطائه في المباريات".

وتمنى والد الونش في نهاية تصريحاته أن ينضم اللاعب لصفوف منتخب مصر وأن يكون له دوراً في صفوف المنتخب القومي في القريب العاجل.