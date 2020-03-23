شكرا لقرائتكم محمود علاء: نغمات الإحباط دفعتنا لتحقيق البطولات مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود علاء، نجم خط دفاع فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن شخصية لاعبي الفريق الأبيض هي من قادتهم للانتصارات في الفترة الأخيرة.
وأضاف علاء خلال مداخلة ببرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" تعاهدنا جميعاً على تحقيق الانجازات وحصد لقبي السوبر الأفريقي والمصري".
وتابع علاء:" النغمات التي كانت تظهر بغرض احباطنا مثل نغمة الزمالك يخسر بعد كل بطولة وغيرها، كانت دافع كبير لنا في انتصارات فبراير".
وأنهى علاء حديثه مؤكداً على مدى قوة علاقته بمحمود حمدي الونش وباقي زملائه بالفريق وعلى سعادته بالتواجد معهم.
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