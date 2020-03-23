شكرا لقرائتكم كوفي: قضيت سنوات بمصر أكثر من بوركينا فاسو وكوت ديفوار وأعتبر نفسي مصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد كوفي، لاعب نادي سموحة، أنه قضى سنوات في مصر أكثر من بوركيا فاسو وكوت ديفوار.

وقال كوفي خلال تصريحات تلفزيونية : "أتمنى أن يعود الدوري سريعا، فأنا اتدرب يوميا للحفاظ على مستواي الفني سواء بالمنزل أو بالصالة الرياضية".

وأكمل: "قضيت كل حياتي الرياضية في مصر واعتبر نفسي مصري".