شكرا لقرائتكم كوفي: قضيت سنوات بمصر أكثر من بوركينا فاسو وكوت ديفوار وأعتبر نفسي مصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد كوفي، لاعب نادي سموحة، أنه قضى سنوات في مصر أكثر من بوركيا فاسو وكوت ديفوار.
وقال كوفي خلال تصريحات تلفزيونية : "أتمنى أن يعود الدوري سريعا، فأنا اتدرب يوميا للحفاظ على مستواي الفني سواء بالمنزل أو بالصالة الرياضية".
وأكمل: "قضيت كل حياتي الرياضية في مصر واعتبر نفسي مصري".
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