شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: شغال على نفسى عشان أرجع أحسن.. وهذه رسالتى لعاشور وإكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على تراجع مستواه فى الفترة الماضية.

وقال حسين حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: "أسعى دائما لتطوير مستوايا وأستمع لنصائح فايلر.. وأنا بجتهد في التدريبات أما التهديف فهي حاجة بتاعة ربنا".

وجه حسين الشحات رسائل خاصة إلى الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق، بعد عدم تجديد عقدهم مع الأهلي ورحيلهم بنهاية الموسم، مؤكداً "بالفعل سيؤثرون برحيلهم ولكن هذا قرار الإدارة واتمنى التوفيق لهم دائما"

وتابع: "أحب أوجه رسالة لجماهير الأهلي وأؤكد لهم أن جميع اللاعبين يجتهدون من أجل اسعادهم ولحصد اللقب الإفريقي"