شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتحدث عن المنافسة مع بادجى وعودة أزارو ويوجه رسالة لإكرامى وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة مع آليو بادجي صعبة ولكنها تصب في مصلحة النادي الأهلي.

وأكد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: "حزين لرحيل أزارو فهو مهاجم كبير ولكن هذه رؤية المدير الفنى، متابعاً أتمنى عودة أزارو فى بداية الموسم من جديد فهو لاعب كبير ومفيد".

ووجه مروان محسن رسائل خاصة إلى الثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور، لاعبي الفريق، بعد عدم تجديد عقدهم مع الأهلي ورحيلهم بنهاية الموسم.

وأكد مروان محسن: "لم أتواصل مع الثنائي بسبب الإجازة ولكن الثنائي من العناصر الهامة بالفريق ورحيلهم سيفرق كثيرا بسبب خبراتهم"

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