شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: الهجوم عليا "بجاحة".. وهذه أسباب ابتعادى عن التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الانتقادات التي يتعرض لها من الجماهير والسوشيال ميديا.

وأكد مروان محسن فى مداخلة فى تصريحات تلفزيونية: "أنا شايف الكلام ده بجاحة وسيبهم يقولوا براحتهم وكل ده عند ربنا، متابعا، "أنا لدى أهل، وعيب اللي بيحصل ده وشايفها بجاحة كبيرة".

كشف مروان محسن أسباب ابتعاده عن التهديف في الفترة الماضية، معلقاً : "أواجه سوء حظ غريب ولكن أنا اجتهد وأعمل المطلوب مني من قبل المدير الفني"، متابعاً "أتدرب بكل قوة من أجل العودة للتهديف وإسعاد الجماهير".