شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتحدث عن إصابته وأسباب ابتعاده عن التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسين الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن حقيقة إصابته التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة.

وأوضح حسين حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية: "أنا الحمد بخير والحديث حول الإصابات من الأفضل أن يتحدث عنها طبيب الفريق ، متابعا أن مستوى الأهلى يسير بشكل ممتاز والدليل النتائج ونسعى لإرضاء الجماهير"

وتحدث حسين الشحات عن أسباب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة/ معلقاً : "أسعى دائما لتطوير مستوايي واستمع لنصائح فايلر"، وأتم: "انا بجتهد في التدريبات أما التهديف فهي حاجة بتاعة ربنا"

Advertisements

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.