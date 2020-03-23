شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بعض الأخبار التي تم تداولها عن تسريح النادي الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "هذا أمر ليبس له أي أساس من الصحة"، مضيفاً هذا كلام المتاّمرين ضد الزمالك وضدى والذين يسعون لتخريب النادى، وأعتبر كل كلامهم بمثابة "التخاريف".

وانهى مرتضى حديثه موضحاً أدواره الوطنية وانجازاته داخل نادي الزمالك وتطوير النادي الاجتماعى والألقاب التي حققها الفريق في ولايته.

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من ناحية أخرى وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر، أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.

ويترقب مسئولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر بعد تعليقه لمدة 15 يوما فى الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف، من الصفقات أو المعارين حيث يمتلك النادى الأبيض أكثر من لاعب معار فى مختلف أندية الدورى ويرغب مسؤولو النادى الأبيض فى استعادة البعض منهم.