شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يشارك فى تحدى الخير ويتكفل بـ30 أسرة ويتحدى زيدان وشوقى وفتحى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، عن مشاركته في تحدي الخير، لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأكد الحضري في فيديو نشره عبر حسابه بانستجرام، على تكفله برعاية ٣٠ آٍسرة طوال الشهر القادم، وتحدي كل من "النجم محمد ابو تريكة، ومحمد شوقي ووائل جمعة، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وحسنى عبد ربه".

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أصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.