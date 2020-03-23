شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي يكشف سر لقب الونش ومثله الأعلى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود حمدي، نجم دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك والمنتخب الوطني ، عن سبب تلقيبه بـ"الونش، والذ أرتبط بأسمه الى حد كبير.

وقال "الونش" خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صلاح أمين زميلي السابق بصفوف طلائع الجيش هو من لقبني بهذا الاسم بسبب طريقة لعبي بقوة ورجولة".

وأضاف الونش:" صلاح أمين من الشخصيات الجميلة، فبغض النظر عن كونه لاعب مميز، فيعشق المرح والدعابة مع جميع زملائه".

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كشف محمود حمدي الونش، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن مثله الأعلى في مركز قلب الدفاع على المستويين المحلي والعالمي، معلقاً :"الهولندي فان دايك هو مثلي الأعلى عالمياً".

وتابع:" اما بالنسبة على المستوى المحلي فتعلمت كثيراً من مدحت عبدالهادي وهو مثلي الاعلى، كذلك سامي الشيشيني".