شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلق على رحيل أسامة جلال للأهلي وعودة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن ملف تقليل رواتب اللاعبين حال إلغاء الدوري لفترة أكبر، موضوع شائك للغاية.
وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات تلفزيونية: "الدوري اتلغى 3 مرات ويجب التعامل مع الموقف بخبرة لعدم تصدير مشكلات، وأهم حاجة التراضي بين الطرفين، مشيراً : "حال إلغاء الدوري سيتم الاتفاق مع اللاعبين على التنازل عن جزء من مستحقاتهم"
قال عبدالناصر محمد :"الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال حتى الآن سواء بشكل رسمي أو شفوي، مشدداً :"علاقتنا كويسة بالنادي الأهلي، ولو تقدموا بعرض جيدا فسنوافق علىى رحيل أسامة جلال فورا"
وعن التعاقد مع صالح جمعة، أكد: "صالح لاعب مميز ومفيد لاي فريق وسيكون إضافة قوية ولكن راتبه كبير ولكن لو وافق على إمكانيات إنبي فسنقوم بضمه فورا"
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