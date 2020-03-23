محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 22 مارس 2020.
إنبي يرد عل دخول أسامة جلال في صفقة تبادلية مع ثنائي الأهلي
الأهلي: لقاء منتظر بين الخطيب وتركي آل الشيخ لبحث بعض الملفات
فرج عامر يعلق على أزمة الرواتب في نادي سموحة
المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن شكوى جروس لدى "فيفا".. وحسم موقف كهربا
الرجاء المغربي يخاطب "كاف" بشأن إيقاف مدافعه
مرتضى منصور: تأجيل الدوري "عقاب من الله".. وأنا أول من تحدث عن كورونا
شفاء أول لاعب مصاب في بوندسليجا من كورونا
الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطر المنتخبات بتأجيل قرعة أولمبياد طوكيو
ألميريا يزيد تبرعه إلى مليون و200 ألف يورو لمكافحة كورونا
كارتيرون لمصراوي: رفضت عرضا مغريا للرحيل عن الزمالك
خاص.. للمرة الثانية.. تأجيل جلسة تجديد أحمد فتحي مع الأهلي
إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد..لقاء منتظر بين الخطيب وآل الشيخ.. وشفاء أول لاعب مصاب في بوندسليجا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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