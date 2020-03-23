إنبي يرد عل دخول أسامة جلال في صفقة تبادلية مع ثنائي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، عن رحيل مدافعه أسامة جلال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدير الكرة بإنبي قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من يوم الأحد :"لا يوجد طلب رسمي من الأهلي لضم أسامة جلال".

وأضاف :"إذا كان هناك رغبة من جانب الأهلي لضم أسامة جلال، فعلاقتنا قوية مع النادي الأهلي، ولن نقف في طريق اللاعب".

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وتابع :"كانت هناك رغبة سابقة من الأهلي لضم اللاعب لكن لم تكتمل الصفقة".

وعن دخول أسامة جلال في صفقة تبادلية مع ثنائي الأهلي صالح جمعة ومحمد شريف، رد مدير الكرة بإنبي :"صالح جمعة قيمة كبيرة لكن نتمم صفقاتنا وفقًا لاحتياجتنا الفنية".

وأكمل :"بالنسبة لمحمد شريف نتمنى بقاء اللاعب معنا فهو الآن ثاني هدافي مسابقة الدوري، لكن القرار متوقف عند النادي الأهلي".

وكان أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي اعترف في تصريحات سابقة ليلا كورة أنه كان قريبًا من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية إلا أن الصفقة تعطلت بسبب قلة العدد المتاح للقلعة الحمراء في صفقات يناير بعد التعاقد مع الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" والسنغالي أليو بادجي.