أحمد رمزي عن التبرع لضحايا كورونا: أقل شيء أقدمه لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد رمزي نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، أنه تبرع بجزء كبير من ممتلكاته لمصر.

وأوضح رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش": "فكرت أعمل حاجة لبلدي، ودا أقل شيء، سأتمم التبرع الكترونيا بعد التواصل مع السفارة ومسؤولي صندوق تحيا مصر لتسهيل كافة الأمور، لأن تبرعي عبارة عن عقارات".

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد في بيان للوزارة صباح الأحد، أن أحمد رمزي، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكمل: "زوجتي الكويتية ستقدم شيئا لبلدها الثاني مصر خلال الأيام المقبلة، ونرفض الوقيعة بين البلدين بعد محاولات الوقيعة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة".

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ووجه رمزي رسالة لكافة المصريين والرياضيين خاصة: "أوجه رسالتي لكل وطني بأن نتكاتف، حتى لو تتبرع بجنيه".

وعن تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري، قال رمزي: "بطولتي الزمالك مهمين، وأهميتهم تأتي بالفوز أمام الأهلي والترجي".

واستدرك: "ولكن المكسب الحقيقي ليس البطولتين، وإنما الفوز رغم رحيل عدد من اللاعبين مثل حمدي النقاز ومحمود كهربا".

واختتم: "اللعيب اللي مش عايز يلعب للزمالك نقوله شكرا بكل الود والاحترام، واحنا كمان مش عايزينك، حمدي النقاز باك رايت محترم جدا وأدى بشكل جيد، مشي والزمالك كسب بطولتين، وهذه رسالتي لمجلس الزمالك عامة وإسماعيل يوسف الكروي الوحيد في مجلس إدارة النادي".