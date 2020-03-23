الأهلي: لقاء منتظر بين الخطيب وتركي آل الشيخ لبحث بعض الملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، تواصل مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، للاطمئنان عليه.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الخطيب تواصل مع آل الشيخ، خاصة وان الأخير يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا وابتعد عن العمل.

وأشار الأهلي إلى أنه من المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ، بعد رزوال الظروف الراهنة.

وقبل أيام نشر آل الشيخ عبر صفحته السخصية على "فيسبوك" :"تواصل معى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مرتين فى اليومين الماضيين يطمئن فيها على صحتى .. وبشكره على هذا التواصل.. وأتمنى له ولأسرته الكريمه الخير وأن ربنا يحفظ الجميع".