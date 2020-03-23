الرجاء المغربي يخاطب "كاف" بشأن إيقاف مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خاطب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة مازيمبي الكونغولي بجانب إيقاف المدافع إلياس الحداد.

وكان "كاف" أعلن في الثامن من مارس الجاري عن إيقاف مدافع الرجاء البيضاوي المغربي لحين التحقيق معه، كما استدعى النادي المغربي للتحقيق على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة مازيمبي الكونغولي.

وأفادت صحيفة "LE360" المغربية، مساء الأحد، أن إدارة الرجاء خاطبت "كاف" للدفاع عن نفسها من الاعتداءات التي تعرض لها الفريق وأعضاء البعثة في مباراة الإياب أمام مازيمبي.

وتضمن ملف الرجاء تقريرًا مفصلاً للأحداث التي عاشها الفريق منذ وصولهم الملعب، كما أوضح بطل المغرب الاعتداءات التي تعرض لها اللاعب إلياس الحداد من مشجعي مازيمبي نتيجة دفاعه عن زميله سفيان رحمي.

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الاتحاد الأفريقي حدد 15 من شهر مايو المقبل من أجل إرسال إدارة الرجاء ملفها قبل إصدار العقوبة نهائيًا والحسم في إيقاف الحداد.

الرجاء استطاع الوصول للمربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة من مازيمبي في الإياب بهدف دون رد إلا أن الفريق البيضاوي استفاد من نتيجة الذهاب والتي انتهت لصالحه (2-0).

ومن المقرر أن يواجه الرجاء نظيره الزمالك في دور نصف النهائي حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 7 أو 8 من نفس الشهر.

الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء سيواجه في المباراة النهائية والتي ستقام بالكاميرون الفائز من مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.