محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الدعوى المقدمة من قبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج جمهور التالة المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" جروس تقدم بدعوى إلى المحكمة الرياضية بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعواه".
وأضاف، أن موقف نادي الزمالك حتى الآن سليم، رغم ما قام به المدرب السويسري من التقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة.
وعن ازمة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق والذي قام بالتوقع للنادي الأهلي، أكد المستشار القانوني للزمالك أن إدارة القلعة البيضاء جهزت الأوراق اللازمة في هذا الملف لتقديمة إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وأوضح، أن حسم أزمة كهربا سيصدر على أقل تقدير خلال الشهرين المقبلين، لافتًا أنه الزمالك سيحاول حفظ حقوقه من تكرار نفس الأمر مع أي لاعب أخر.
وأتم تصريحاته:" بالنسبة لأزمة التونسي حمدي النقاز فالزمالك دفع كل المستحقات إلى اللاعب الذي ترك النادي قبل شهور".
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن شكوى جروس لدى "فيفا".. وحسم موقف كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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